Wittlingen Orts-Struktur soll erkennbar bleiben

Keine Zersiedelung

„Die beteiligten Gemeinden, Wittlingen, Binzen, Kandern, Rümmingen und Schallbach, sollen langfristig als Orte auch von der Struktur her erkennbar bleiben, denn das Kandertal lebt von den Grünzäsuren und allgemein von der Natur und den intakten Dorfstrukturen, die es zwar weiterzuentwickeln gilt, aber nicht um den Preis der Zersiedlung, wie es im Wiesental und an der B 3 passiert ist und weiter passiert“, führte Herr aus.

Im Juni 2018 sei das Raumkonzept in Auftrag gegeben und dann die erarbeiteten Grundlagen letztmals im Januar 2021 zur Diskussion gestellt worden, so Herr. Mit den anderen Projektgemeinden habe man sich für die Abschlusserklärung abgestimmt, fuhr er fort. Für die Zukunft benötige man Wohnraum, die Ansiedlung und den Erhalt von Betrieben, Wald, Wiesen, die Landwirtschaft, aber ganz besonders auch die Natur, fasste der Bürgermeister zusammen. All diese Aspekte konkurrieren miteinander.

Für künftige Generationen war es deshalb wichtig, konzeptionell vorauszudenken und Wünsche an das Leben im Tal zu diskutieren und verantwortlich zusammenzubringen, wie Herr erläuterte. Wichtig ist es deshalb, besonders den ÖPNV sowie Fahrradstrecken attraktiver zu machen, um die Verkehrsbelastung im Tal in Grenzen zu halten. Stichwort ÖPNV: Die Reaktivierung der Kandertalbahn könnte näher rücken, da ganz aktuell das Landesverkehrsministerium mehr als 30 stillgelegte Bahnstrecken im Land wieder für einen geregelten Betrieb ins Auge fasst. 185 000 Euro bekommen allein die Landkreise Lörrach und Waldshut für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.

Es sei gut, dass alle Gemeinden an den Inhalten mitgearbeitet hätten, Vorhaben und Pläne kritisch hinterfragten, Lösungen suchten und künftig auch Einfluss auf den Fortgang des Kandertal-Raumkonzepts haben, konstatierte der Bürgermeister. Die Charta zeige Chancen und Ziele für die Kommunen auf, kommentierte er.

„Qualität vor Quantität“

Für Wittlingen sei es wichtig, dass insbesondere bei der Bautätigkeit und bei der Ansiedlung von Betrieben „Qualität vor Quantität“ stehe, denn die Gemeinde wolle ihr Ortsbild erhalten, meinte Herr, der Wittlingen hier in der langfristigen Entscheidungsfindung und durch den Willen, die Planungshoheit nicht aus der Hand zu geben, sowie jetzt die Abstimmung über die Charta vorzunehmen, schon weiter sah, als „die eigentliche Lokomotive des Kandertals, die derzeit noch hinter den Waggons auszumachen ist“.

„Es liegt an uns, wie wir das Ergebnis umsetzen, denn die Charta ist eine Absichtserklärung – der Unterzeichnung steht nichts entgegen, mit dem Beschluss wollen wir ein Signal an die Nachbargemeinden und an den Landkreis geben“, meinte er. Gemeinderat Dietrich Hermann lobte, dass der Prozess nach einer ersten kritischen Phase sehr offen verlaufen sei. Gemeinderätin Beate Klein hob hervor, es sei wichtig, „dass man künftigen Weiterentwicklungen vorab eine Struktur geben muss, so dass sie sich so entwickeln, wie sie von uns definiert sind“. Bürgermeister Herr bat mit dem Zitat: „Geben Sie mir jetzt einen Ping, und bitte nur einen Ping“ aus dem Kinofilm „Jagd auf Roter Oktober“ zur Abstimmung. Alle Gemeinderäte stimmten der Unterzeichnung der Charta zu.