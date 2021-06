Wittlingen Schaden am Brunnen an der Rathausstraße

Das Wasser staut sich, wie in den alten Brunnen üblich, durch ein in den Abfluss hineingestecktes Rohr auf, das bei Bedarf, wie etwa der Reinigung des Brunnens, auch entfernt werden kann. „Vermutlich wurde das Abflussloch mit einem Gegenstand bearbeitet, dabei ist die Leitung durchstoßen worden und wir müssen diese nun irgendwie abdichten“, berichtete Herr. Gravierend wäre es, wenn man den Schaden nicht von oben her beheben kann. „Ich darf mir nicht vorstellen, dass wir dafür den Brunnen aus der Fassung nehmen und den Brunnenplatz aufreißen müssten, das wäre ein mordsmäßiger Aufwand und kostet viel Geld“, schilderte der Rathauschef seine Befürchtungen.

Die Gemeinderäte überlegten, wie man solchen Schäden vorbeugen kann. Gerade bei Kindern ist der Brunnen zum Planschen an heißen Tagen beliebt. Den Badespaß wolle den Kindern auch eigentlich keiner nehmen. „Aber Eltern sollten ihrem Nachwuchs auch klar machen, dass die Kinder nicht im Abflussrohr stochern sollen, so sehr das auch manchmal reizt“, verdeutlichte Herr. Es mache ihm keinen Spaß, Dorfpolizist zu spielen und die Kinder oder Jugendlichen ständig zu ermahnen, am Brunnen und auch auf dem schön gestalteten Sitzplatz dahinter nicht über die Stränge zu schlagen, stellte Herr fest.