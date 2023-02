Wittlingen Schließungspläne kommen schlecht an

Bürgermeister Michael Herr holte zu einem satirischen Rumdumschlag auf die Pläne aus, der in der jetzigen Fasnachtszeit einer großartigen politisch-kritischen Büttenrede zur Ehre gereicht hätte. Die beabsichtigte Schließung von vier kleineren Recyclinghöfen im Landkreis, darunter der im Nachbarort Rümmingen, da diese nicht wirtschaftlich seien, um die verbleibenden sechs zu vergrößern, betrachtet Herr als bürgerunfreundlich.

In Rümmingen kämen die Leute freitags und samstags teils zu Fuß, mit dem Rad, dem „Sackkarren, dem Handwägeli“. Darunter seien viele ältere Menschen, aber auch jüngere, die gar kein Auto besitzen. „Sollen die dann Papier und Kartonagen, Metall und mehr im ÖPNV transportieren, wobei es am für uns nächstgelegenen Recyclinghof in Haagen noch nicht mal eine Haltestelle gibt?“, fragte Herr in die Ratsrunde.