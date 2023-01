Wittlingen Schnapszahl-Jubiläum der Chürbse-Clique

Sütterlin weist auf die Tatsache hin, dass vor gut 44+1 Jahren, genauer am 27. Februar 1978 ,15 junge Wittlinger und Schallbacher die Chürbse-Clique gründeten. Aus dieser doch recht überschaubaren Gründungscrew entwickelte sich eine der größeren Fasnachtsformationen in der Region, so Sütterlin mit Blick auf 220 Mitglieder, darunter 41 aktive Hästräger, die aus Wittlingen, Rümmingen, Binzen und Schallbach kommen und zusätzlich rund zwei Dutzend Kindern, den „Narresome“.

Zum 33-Jährigen Anfang 2011 hatte sich die Clique ein neues Häs gegönnt, das passend zum Kürbis im leuchtenden orange-rotem Gewand mit großem Blätterkragen in grün daher kommt. Vor vier Jahren hatte man drei neue Masken zugetan: eine „liebe“, eine „böse“ und eine „ganz böse“ Chürbse-Maske. Die Cliquenmitglieder können sich die Maske aussuchen. So kommen die „Chürbse“ nicht mehr wie bisher mit einheitlichen „Gesichtern“ daher, sondern bunt gemischt aus lieb, bös und ganz bös, sagt Sütterlin in seinem Blick zurück. Sütterlin steht den „Chürbse“ seit 15 Jahren als Cliquenchef vor und weiß sich in einer Reihe von bisher erst sieben Cliquenchefs in 44 Jahren Bestehen.