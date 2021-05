Wittlingen Schon 1250 Testungen durchgeführt

Das Corona-Schnelltestangebot im Kandertal wurde bis Februar auf eigene Kosten durchgeführt, bevor dann die Kosten vom Bund übernommen wurden. Auftraggeber für den Ortsverein ist der Gemeindeverwaltungsverband in Binzen. Testtermine gibt es jede Woche mittwochs und samstags, abwechselnd in Wollbach in der Kandertalhalle und in Schallbach im Bürgersaal. „Wir bedanken uns hier auch bei den Gemeinden, die uns die Hallen kostenlos zur Verfügung stellen“, gab Winkler weiter und stellte klar, dass die Räume im Anschluss an die Testtermine immer gründlich desinfiziert würden. Auch müssten diese zur Sicherheit 24 Stunden geschlossen bleiben.

Bis Ende Mai will das DRK die Testtermine auf jeden Fall anbieten, „danach werden wir sehen“, so der Bereitschaftsleiter. Ein Dank Winklers ging an Verbandsgeschäftsführer Dominik Kiesewetter, der die Abrechnungen für das DRK übernimmt.

1250 Tests, darunter auch einige, „die leider positiv ausfielen“, haben die Helfer des DRK bisher abgenommen. Vor den Landtagswahlen wurden auch alle Gemeinderäte und Bürgermeister getestet. Sieben Helfer sind im Durchschnitt bei den Corona-Teststationen im Einsatz. „Für uns 24 Helfer im Ortsverein sind die Testtermine momentan so etwas wie ein zweiter Job, dazu sind wir noch sieben Tage die Woche im Rettungsdienst gefordert“, schilderte Winkler die Lage. Manchmal sei man schon an der Belastungsgrenze, gab er zu, freute sich aber über die Anerkennung aus dem Gemeinderat und aus der Bürgerschaft, die er immer wieder erfährt.