Wittlingen „Stille Nacht“ mit Kevin Pabst

Wittlingen. Sechs Wochen ist es her, da begeisterte er als Moderator, Trompeter und Entertainer das heimische Publikum in Binzen und präsentierte Weltstars wie Paul Potts und René Kollo. Seither hat der Wittlinger Trompeter Kevin Pabst insgesamt 34 Konzerte in Deutschland, Österreich und Südtirol mit seinem aktuellen Bühnenprogramm „Weltreise“ gegeben. Der Deutschlandtour mit Paul Potts folgten zahlreiche Einzelengagements und weitere Tourneetermine mit den Jungen Tenören.

Am Samstag, 23. Dezember, wird Kevin Pabst in Brixen (Südtirol) auftreten, sich aber schnell auf den Heimweg machen, um Heiligabend pünktlich daheim zu sein. Denn da wartet das nächste Highlight: „Gemeinsam mit Ella Endlich und Ilja Martin präsentieren wir in der ZDF-Fernsehsendung ,Heiligabend mit Carmen Nebel’ den Titel ,Stille Nacht’ am Ende der Sendung. Dieser Auftritt krönt ein mehr als erfolgreiches Jahr 2017“, sagt Pabst, der die Sendung im Kreise seiner Familie im heimischen Wittlingen verfolgen wird. Beginn der Sendung ist 20.15 Uhr, Ende gegen 22.30 Uhr.

Ganz vorbei ist das Jahr dann aber doch noch nicht. Beim Spitzenspiel der Basketball Bundesliga am 30. Dezember zwischen Ratiopharm Ulm und Bayern München wird Pabst gemeinsam mit den Jungen Tenören vor dem Spiel in der Ratiopharm- Arena vor mehr als 6000 Zuschauern musizieren. „Das wird eine neue Erfahrung – ich freue mich drauf“, sagt der Wittlinger Musiker.