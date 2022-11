Wittlingen Stimmungsvoll genießen

Den Auftakt am Sonntag bildet der Gottesdienst um 11 Uhr in der Kirche, die Feier leitet die neue Pfarrerin Juliane Haas, weist Welzel hin. Um 12 Uhr geht es auf dem Rathausplatz los. Was das Kulinarische angeht, gibt es Suppen beim FC Wittlingen, Raclette am Stand des Kindergartens sowie Wurst und Pommes bei der Feuerwehr. Um die beiden Kaffeestuben kümmern sich der Gesang- und der Frauenverein.

Geschenkideen bieten sich mit Kosmetiktaschen, Mützen, Schals, Glasperlen, Schmuck, Postkarten, Holzarbeiten und Steinfiguren. Nicht fehlen dürfen natürlich Weihnachtsbäume, Gestecke und Adventsschmuck. Drei Stände sorgen für Vielfalt, tatkräftig tritt die Arbeitsgruppe „Kreative“ auf, zählt das Orga-Team auf.

Vorläufer im Michaelssaal

Ein Vorläufer des Adventszaubers sei die langjährige Aktion im Michaelssaal. Am ersten Advent wurden alljährlich an einem Basar selbstgefertigte Kränze zum guten Zweck veräußert. Am Termin hielt man fest, vergrößert wurden der zeitliche Rahmen und mit der Verlegung auch der Schauplatz. Man wollte bei der Erstauflage 2019 die Dorfgemeinschaft zusammenzubringen und darüber hinaus der Idee folgen, dass Bürger etwas für Bürger tun.

Komplett auf LED umgestellt wurde der technische Lichterglanz des Adventszaubers – ein Dank gilt Ralf Ernst. Alles, woran es nun mangelt, seien freiwillige Helfer, etwa für den Auf- und Abbau. Beim Mittsommerfest waren es besonders die Kinder, die mit anpacken wollten, schmunzelt Anna Hinnah. Bewährt habe sich eine App, die sich auf www.wittlingen.de findet. Das Organisationsteam ist per E-Mail an wittlinger-adventszauber@gmx.de zu erreichen.

Voll des Lobes ist auch Schirmherr Michael Herr. Der Bürgermeister unterstützt die „gute Sache, die das Zusammenwirken in der Gemeinde fördert“. Er erzählt, dass der für 2020 schon teils organisierte Adventszauber ausfallen musste. Stattdessen wurde ein Testzentrum eingerichtet, das Menschen von auswärts ins Dorf führte. „Wenn die jetzt alle wiederkommen, kann nichts schief gehen“, meint er augenzwinkernd. Er wird den Markt am Samstag um 15 Uhr eröffnen. Adventszauber auf dem Rathausplatz Wittlingen: Samstag, 26. November, 15 bis 22 Uhr. Sonntag, 27. November, 12 bis 18 Uhr.