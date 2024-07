Wittlingen: Unterstützung aus dem Dorf wichtig

Neue Aufmachung für den Jubiläumschor

Beim Jubiläumskonzert werde sich der Chor nämlich statt wie gewohnt in rot-schwarzer Kleidung in einer frischen hellblauen-schwarzen Aufmachung präsentieren. Das bisherige Gewand verbleibe dem Weihnachtsaufritt, mit „Ausrangieren“ war Eckerlin nicht einverstanden. Ihr Herz hängt am Chor. Die Singstunde habe ihr wie anderen durch schwere Stunden geholfen.

Personal für Vorstand und ein neuer Dirigent

Gegründet wurde der Verein als Männerdomäne – laut eines Notenbüchleins von 1844. Seit 48 Jahren singe sie im Chor, so lange gebe es den gemischten Chor, so Eckerlin. 1976 mangelte es an Herren, da kam die Idee auf, Damen einzubeziehen. Mancher protestierte. Und nur sechs Frauen haben sich getraut, darunter die Mittzwanzigerin Hildegard. „Meine beiden Kinder mussten im Bett sein“, schmunzelt Eckerlin heute, das sei die Bedingung des Gatten gewesen. So war das damals.

Soldatenlied, Volksweise und Schwarzwaldmarie

Am allerersten Auftritt kam etwa „Frühmorgens, wenn die Hähne kräh’n“ zu Gehör, ein Soldatenlied, das statt im Sopran im Tenor gesungen werden musste. „Das war schwierig“. Auch das Schwarzwaldmädel und der „Brunnen vor dem Tore“ zählten zum Repertoire. Danach zeigten viele Frauen Mut, der Chor wuchs und wuchs. Mit immerhin 36 Stimmen wurde 1994 das 150. Vereins-Bestehen gefeiert. „Heute nun singen wir Stücke, da staunt das Publikum“, sagte die 79-jährige. Texte und Noten lernen, halte jung. Kaufmann sorgt für moderne Titel, die wunderschöne Melodien haben.

Unterstützung aus dem Dorf bleibt wichtig

Grund zur Sorge habe sie dennoch: Sie bräuchten die Unterstützung aus dem Dorf, neben Sängern passive Mitglieder, die mit ihren Beiträgen die Finanzierung des Dirigenten sichere.