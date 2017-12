Wittlingen Verkauf von Kränzen und Gestecken für guten Zweck

Wittlingen. Traditionell, wie bereits seit 25 Jahren, stand auch dieses Jahr der Adventsmarkt in Wittlingen im Zeichen von Gestecken, Adventskränzen sowie Kaffee und Kuchen. Neu dagegen waren der Verkauf von Fair-Trade-Produkten, ein Flohmarkt mit Weihnachtsdekorationsartikeln im dekorierten Gewölbekeller sowie eine Ausstellung von Kunsthandwerk.

Im Pfarrhof konnten die zahlreichen Besucher am wärmenden offenen Feuer Glühwein und Punsch sowie Stockbrot und Raclette genießen, bei Kaffee und Kuchen im Michaelssaal den Auftritt der Musical-Kinder beiwohnen, oder einfach nur in adventlichem Ambiente beisammen sein.

„Die Adventskränze und Gestecke gingen reißend weg“, strahlte Angelika Hofer-Hermann von der veranstaltenden Gruppe zufrieden. Diese „Gruppe“ bezeichnet sich selbst als „lose Vereinigung“ in enger Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde und besteht aus zwölf Mitgliedern.

Es ist nicht nur der Spaß und die Freude am jährlichen Basteln der Weihnachts-Dekorationsartikel und an der adventlichen Veranstaltung als Selbstzweck, sondern die Möglichkeit, „für die Gemeinde ein Zeichen zu setzen“, wie Ingrid Erkens und die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Edith Stammler den Anspruch formulierten. Als Zeichen versteht die Gruppe dabei auch den Einsatz des Erlöses zur Hilfe und legt dabei größten Wert auf persönlichen Bezug, der häufig durch Menschen aus der Gemeinde direkt entsteht. „Wir haben in den vergangenen Jahren bereits Projekte in Bolivien, Peru, Albanien, Russland und mehreren afrikanischen Ländern unterstützen können und zwar immer direkt, so dass sichergestellt war, dass das Geld auch tatsächlich ankommt und hilft“, erklärt Hofer-Hermann. In diesem Jahr werden mit dem Erlös Schulprojekte in Kenia und Togo, die Jugendarbeit der Gemeinde und das Hospiz am Buck in Lörrach unterstützt.

„Für den guten Zweck gebastelt“ haben: Ruth Demmler, Pia Behringer, Gisela Bieg, Hildegard Eckerlin, Ingrid Erkens, Angelika Hofer-Hermann, Beate Kipfmüller, Gertrud Moritz, Edith Stammler, Bärbel Weiß und Renate Zimmermann.

Als Künstlerinnen/Kunsthandwerker präsentierten unter der Leitung von Ingrid Erkens unter anderem Irmtraud Wilke Patchwork und Renate Müller Unikate von handbemaltem Porzellan.

Einig waren sich Veranstalter und Besucher in der Würdigung der Veranstaltung als „gut angenommenes und erfolgreiches Jubiläum sowie wunderbare Zusammenkunft in der Gemeinde“.