Wittlingen/Schallbach (ads). Juliane Rupp hat zum 1. März ihren Dienst in der Kirchengemeinde Wittlingen-Schallbach angetreten. Am Sonntag fand der feierliche Gottesdienst zu ihrer Amtseinführung in der Kirche in Schallbach statt, der Corona-konform in den Pfarrsaal übertragen und online gestreamt wurde. Die Pfarrerin ging dabei auch darauf ein, dass sie ihre Arbeit in einer herausfordernden Zeit aufnimmt.