Mit dabei waren bei der Übung neben der Wittlinger Feuerwehr die Rettungskräfte des DRK-Ortsvereins Wollbach. Ebenfalls äußerst war die Jugendfeuerwehr Wittlingen/Schallbach mit Gruppenführer Jannik Leis, die eine eigene wichtige Aufgabe zugeteilt bekam.

Der Kommandant der Wittlinger Feuerwehr, Knut Nabbefeld, hat die Aufgaben für die Großübung der aktiven Kameraden mit der Jugendfeuerwehr ausgetüftelt. Winzermeister Markus Ernst und seine Familie waren sofort bereit, mitzumachen. Einzige Bedingung: Die Übung am und im Weingut dürfe erst nach Abschluss der Weinernte stattfinden. Er hält es für wichtig, dass Betriebe der Feuerwehr Möglichkeiten zu einer Übung geben. Gefragt nach der Wahrscheinlichkeit einer Explosion in der Brennerei informiert er, dass „dies fast jedes Jahr in Baden irgendwo passiert“.