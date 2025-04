„Früher lag die Anzahl der auswärtigen Kinder im zweistelligen Bereich“, sagte Herr. Bis September 2026 betreut die Gemeinde sechs Ganztags-Kinder, ab Oktober 2026 nur noch ein Kind. Es würde dann von zwei Kindergärtnerinnen betreut. „Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir damit umgehen“, so Herr. Die Wittlinger Eltern seien am Ganztagskonzept nicht so interessiert wie andernorts. Ihnen genüge eine Betreuung im VÖ-Umfang, weil so Herr, „sie mit ihrem Kind dann in der verbleibenden Tageszeit noch was unternehmen können.“

Rad- und Rollerständer am Kindergarten sind neu

Herr wies auf den neuen Kinderrad- und Rollerständer am Kindergarten hin. Auf eine bunte Bemalung der Ständer habe man verzichtet, weil die Farbe ohnehin bei häufigen Gebrauch schnell abplatzt.