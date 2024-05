Zwischenzeitlich hat die gemeinsame Wittlinger Liste für die Kommunalwahl ein Sonntagsfrühstück veranstaltet, bei dem in ungezwungener Atmosphäre Bürger mit den Bewerbern ins Gespräch kommen konnten. Bei diesem Anlass wurde ein Gruppenfoto gemacht, auf dem sich die Kandidaten gemeinsam zeigen. Die Wähler in Wittlingen werden mit einem Faltblatt über die Kandidatur für die Wahl am 9. Juni informiert werden, das Mitte Mai an alle Haushalte verteilt werden soll.