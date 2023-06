Wittlingen Wo schon Generationen gespielt haben

Gekommen waren viele, die einen Bezug zur ehemaligen Spielstube haben. Einige wurden hier betreut und machten die ersten Erfahrungen mit dem Leben in der Gemeinschaft. Später kamen sie mit dem eigenen Nachwuchs. Ein Grüppchen älterer Damen blättert in den Fotoalben, die zum Stöbern ausliegen. Die Fotos zeugen von den fröhlichen und lehrreichen Höhepunkten der zurückliegenden Jahrzehnte. Christiane Welzel, die sich seit dem Jahr 2015 als Vorsitzende des Trägervereins engagiert, begrüßte viele bekannte Gesichter. Die Aufgabe im Verein übernehme sie gern, erzählt sie am Rande, die eigenen Kinder seien groß. „Wenn es den Kindern gut geht, geht es mir auch gut“, lautet ihr Credo.

Ihr persönlicher Höhepunkt war das Foto in Herzform, ein Geschenk der Leitung. Abgebildet ist die aktuelle Generation kleiner Nutzer. Weitere Freude galt der Unterstützung der Vereine, die den Tag begleiteten, sagt Welzel. Bis heute heißt der Verein „Spielstube Kindergarten Wittlingen“. In die alte Spielstube kamen die Mädchen und Buben für zwei, drei Stunden am Vormittag.