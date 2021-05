Wittlingen Wohnwelten für Insekten

Zusammen mit Angelika Hofer-Hermann hatte sie im vergangenen Jahr den Platz um die Sitzgelegenheit am Brunnen in Rathausnähe mit heimischen Blühpflanzen bunt gestaltet und dabei mit Holz und Steinen auch Unterschlupfmöglichkeiten für Insekten geschaffen. Dazu sollen demnächst noch zwei Reben gesetzt werden. Wer will, kann sich zu den „Insektenwohnwelten“, die man auch im heimischen Garten und sogar auf Balkonen gestalten kann, auf Schautafeln informieren.

Klein, die übrigens an einem beliebten Spazierweg eine Bank spendete, bedankte sich im Rat, dass der Werkhof nun bei Mäharbeiten mit Bedacht vorgeht. Schön und nützlich für Insekten, aber auch die Vogelwelt wäre es, so Klein, würde das Gras entlang von Gräben und Bachläufen etappenweise gemäht und nicht in einem Rutsch.