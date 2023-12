Wittlingen: Zahlreiche Gäste besuchen die Stände

Am Sonntag nach dem Kirchgang begrüßte Organisator und Gemeinderat Gerhard Welzel die hungrigen und durstigen Wittlinger, die sich auch in der Kaffeestube des Frauenvereins mit der reichhaltigen Kaffeestube einfanden. Gerhard Welzel freute sich neben der winterlichen Kälte über den prachtvollen Sonnenschein und sagte: „Es lohnt sich, hier zu sein.“

Volle winterliche Kälte unter prachtvoller Sonne

Acht Anbieter boten Weihnachtsartikel mit handgemachten Produkten an. An Feuertonnen ließ sich bestens aufwärmen. Die Familie Reinauer hatte mit einem festlich geschmückten Christbaum zum feierlichen Ambiente beigetragen. Auch der Nikolaus schaute zur Freude der Kinder am Sonntag Abend beim kleinen Adventsmarkt vorbei und kam nicht mit leeren Händen.