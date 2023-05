Wittlingen Zum runden Geburtstag gibt es ein Hoffest

Ursprung in Welmlingen

Sozusagen als Geburtstagsgeschenk gab es kürzlich eine Auszeichnung beim Gutedelcup im Rahmen des Müllheimer Weinmarktes, nämlich einen vierten Platz in der Kategorie „Chasselas international“, freut sich Betriebsgründer Markus Ernst. Sohn Dominik, der im Weingut-Keller seit rund sechs Jahren für den Ausbau der Weine verantwortlich zeichnet, nahm in Müllheim die Urkunde entgegen.

Vater Markus Ernst machte sich als ausgebildeter Winzer mit Wohnsitz in Wittlingen nach beruflichen Stationen bei Erzeugern im Markgräflerland im Sommer 1993 in Welmlingen selbstständig und übernahm das dortige Weingut Ritter auf dem „Hirschen“. 1998 zog er um in die Heimatgemeinde Wittlingen in einen Weingut-Keller-Anbau ans Eigenheim „Im Rebmättle 10“. Mit Unterstützung seiner Ehefrau Regina und später auch der Kinder Dominik und Nathalie baute Markus Ernst sein Weingut kontinuierlich aus, sowohl mit einer Ausdehnung der Rebfläche als auch räumlich. Ein Kelleranbau sowie Maschinen- und Geräteräume entstanden. Im Jahr 2008 wurde eine „Weinstube“ im Obergeschoss des Keller-und Flaschenlager-Gebäude als kleine gastronomische Einrichtung eröffnet.