WM am Königssee Rodel-Star Felix Loch kann Geschichte schreiben

Der Respekt der Konkurrenz vor der Leistung des Top-Favoriten ist groß. "Er fährt gerade auf einem Niveau, das seinesgleichen sucht und hat zur Zeit einfach einen Flow. An Felix führt derzeit kein Weg vorbei - aber ich versuche immer wieder in Reichweite zu bleiben", sagte sein Teamkamerad Johannes Ludwig, der in der Gesamtwertung auf Rang zwei liegt.

Für die Rückkehr zur alten Leistungsstärke gibt es nicht die eine Erklärung. "Es sind viele Kleinigkeiten, auch beim Material. Felix konnte im Sommer mehr trainieren, hatte weniger Termine und ist am Start besser geworden", sagte Bundestrainer Norbert Loch. Auch Rodel-Legende "Schorsch" Hackl ist beeindruckt von der Siegesserie seines Zöglings. "Das ist unglaublich, dass er so zurückgekommen ist. Mich freut's brutal für ihn", sagte der 54-Jährige. "Felix hat zu seinen alten Tugenden zurückgefunden. Er liegt flach auf dem Schlitten, er startet schnell und ist in den Leistungskriterien vorne", erklärte der dreimalige Olympiasieger.

Nach den drei Sprintentscheidungen am Freitag geht es für Felix am Samstagnachmittag um Gold im Einsitzer-Rennen. Mit dem siebten WM-Sieg würde er den Südtiroler Armin Zöggeler (6) überholen und hätte dann bereits sein neuntes Einzelrennen nacheinander vor dem Weltcupfinale gewonnen. Insgesamt stehen bei der WM sieben Entscheidungen an. Das Ziel des deutschen Teams: Mehr als die zwei WM-Siege vor einem Jahr bei den Titelkämpfen in Sotschi.

