WM-Finalist Warum Argentinien unter Trainer Scaloni aufblüht

Der 44-Jährige ist alles andere als ein Selbstdarsteller oder Exzentriker, am Mikrofon wirkt er in der Regel sogar eher langweilig. Was möglicherweise auch daran liegt, dass er für die Rolle des Nationaltrainers von Argentinien eigentlich nie vorgesehen war. Trotzdem stehen die Argentinier mit ihm nun im großen Finale am Sonntag gegen Frankreich. Oder besser gesagt: gerade deswegen.

"Er hat einfach dieses Menschliche und diese Wärme, und so, glaube ich, führt er auch Argentinien", erzählte Ex-Weltmeister Miroslav Klose jüngst der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Beide haben von 2011 bis 2013 gemeinsam für den italienischen Erstligisten Lazio Rom gespielt. In seiner Biografie "Miro" erinnert sich der WM-Rekordtorschütze an gemeinsame Restaurantabende mit dem ehemaligen Verteidiger, an Gespräche über Taktik oder Trainingsinhalte. Er habe schon damals tiefer gedacht als ein Spieler, sagte Klose. Scalonis wohl größtes Werk aber ist die Einheit, die er aus Lionel Messi und Co. geformt hat. "Wenn man sieht, wie die füreinander einstehen: Das ist genau sein Werk", meinte Klose.