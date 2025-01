Biathlon-Weltcup Duell mit den Französinnen: Preuß für WM bereit

Wie schnell man aus dem Tritt geraten kann, müssen ihre Teamkolleginnen gerade erfahren. Selina Grotian meldete sich nach Rang zwei im Sprint und dem sechsten Platz in der Verfolgung für die Staffel am Sonntag kurzfristig mit Halsschmerzen ab, Julia Tannheimer und Vanessa Voigt konnten zuletzt gar nicht starten. Bei Voigt ist sogar die WM-Teilnahme in Gefahr. "Da müssen wir mal schauen, wie es sich entwickelt. Das könnte ein bisschen eng werden", sagte Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld im ZDF.

Bei diesen Personalien müsse man sich Sorgen machen, findet Fischer. "Das ist dann eine kompliziertere Geschichte, wenn ich das Gefühl habe, ich bin läuferisch nicht so in der Verfassung, komme nicht hin, und bin dann auch noch ein bisschen krank", sagte der 53-jährige Thüringer.

Junges Quartett sammelt Erfahrungswerte

Aufgrund der Ausfälle trat im Staffelrennen ein Team an, das in dieser Konstellation wohl so schnell nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Beim Erfolg von Schweden ging es für Marlene Fichtner, Sophia Schneider, Julia Kink und Johanna Puff vorrangig darum, Erfahrungswerte auf höchstem Niveau zu sammeln. Sportdirektor Felix Bitterling hatte schon vor dem Start jeglichen Druck von der Rumpftruppe genommen. Am Ende betrug der Rückstand nach zehn Nachladern fast dreieinhalb Minuten. Zuvor hatte das deutsche Quartett in anderer Besetzung noch zweimal nacheinander gewonnen.