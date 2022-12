WM-Halbfinale Die neuen Deutschen: Kroatien will auch Messi stoppen

Petkovic, 1,93 Meter groß, 88 Kilogramm schwer und damit in Statur und Spielweise so etwas wie der Gegenentwurf zu Messi, hat den Kroaten durch sein spätes Tor gegen Brasilien überhaupt erst den Weg in dieses Halbfinale geebnet. Zum dritten Mal in nur 24 Jahren gehört das kleine Vier-Millionen-Einwohner-Land zu den besten vier Mannschaften der Fußball-Welt. Aber nach allem, was man bei dieser WM in Katar bislang gesehen hat, ist das noch einmal eine besonders große Herausforderung: Diese Argentinier und vor allem diesen Messi am Dienstagabend zu stoppen (20.00 Uhr/ARD und Magenta TV).

Andere Voraussetzungen als 2018

Der viermalige Champions-League-Sieger und siebenmalige Weltfußballer des Jahres möchte endlich auch zum ersten Mal Weltmeister werden. Der wichtigste Titel ist der einzige, der ihm noch fehlt.