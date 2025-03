WM in der Schweiz Snowboarder Baumeister holt überraschend WM-Silber

St. Moritz - Der deutsche Snowboarder Stefan Baumeister hat bei der WM in St. Moritz überraschend die Silbermedaille im Parallel-Riesenslalom gewonnen. Der 31-Jährige feierte den größten Erfolg seiner Karriere. Er verlor erst im Finale gegen Roland Fischnaller aus dem italienischen Team, bescherte Snowboard Germany aber dennoch einen unerwartet famosen Auftakt in den Saisonhöhepunkt in der Schweiz. Dieser schien am Vormittag noch in die Hose zu gehen, als Mitfavoritin Ramona Hofmeister in der Qualifikation gescheitert war.