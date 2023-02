WM in St. Moritz Enge Kiste im Viererbob: Friedrich sucht optimales Set-up

Die Welt rückt zusammen - Linie entscheidend

In der Königsklasse Viererbob ist die Dichte der Weltelite laut Cheftrainer René Spies noch größer: "Da wird das Rennen eine noch engere Kiste." Denn der im Weltcup punktgleich mit Friedrich führende Brite Brad Hall hat mit dem Wallner-Bob ein Top-Gefährt. Hinzu kommen die Schweizer um Michael Vogt mit einem von Wolfgang Stampfer optimierten Wallner-Bob.

So sehr Friedrich auch immer Perfektionist ist, entscheidend bleibt die Linie in der 1722 Meter langen Bahn. "Das Wichtigste ist, dass man gleich von oben sauber reinkommt, nicht quer steht - das hat Hansi einfach viel besser gemacht als alle anderen", lobte er seinen bayerischen Dauer-Rivalen. Dieser ist so locker und schnell wie kaum zuvor: "Mir macht es gerade Spaß, ich mache mir auch keine Gedanken darüber, wie lange ich das noch mache. Ich fahre einfach jeden Tag Bob. Das ist nichts anderes als wenn ich sonst zum Skifahren gehe, genauso mache ich es jetzt weiter, mal sehen, was die Zukunft bringt."

Das Signal für den Bayer ist klar: Patzt Dominator Friedrich, muss er da sein. Nur so ist Ausnahmepilot vom BSC Sachsen Oberbärenburg, der in der Königsklasse die letzte Niederlage in einem wichtigen Rennen 2016 in Innsbruck gegen Oskars Melbardis erlitt, zu bezwingen. Damals führte Friedrich klar zur Halbzeit, setzte dann im Sonnenschein auf die falsche Kufe und wurde vom Letten noch abgefangen. Ein Jahr später wurde er zeitgleich mit Lochner in Königssee erstmals Viererbob-Weltmeister. Danach dominierte er bei WM und Olympia durchgängig.