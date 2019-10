WM in Stuttgart Top-Turnerin Elisabeth Seitz im "zweiten Frühling"

Vor zwölf Jahren, als die Turn-WM (2007) letztmalig in Stuttgart stattfand, sei sie als damals 13-jährige "kleine Eli" und Fan in die Schleyer-Halle gelaufen, um ihren Idolen zuzuschauen. Nun ist die 25 Jahre alte gebürtige Heidelbergerin mitten unter den Stars.

"Damit hätten nicht mal meine Trainer damals gerechnet", erzählt Seitz. Für sie sei es ein Traum, bei der Heim-WM an die Geräte zu dürfen. Dass es für sie in ihrer Wahlheimat am ersten Tag mit dem Team-Event so gut lief, freut sie natürlich. Insbesondere, weil letztlich die angepeilte Olympia-Qualifikation mit der Mannschaft heraussprang. Zudem erreichte die deutsche Rekordmeisterin als Zehnte das Mehrkampf-Finale der besten 24 Turnerinnen und geht als Vierte mit dem Topwert von 14,800 Punkten aussichtsreich in den Medaillenkampf am Stufenbarren.