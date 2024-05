Abwehr ohne NHL-Ass Seider die Schwachstelle

Auffällig bleibt weiterhin die Schwäche in der Abwehr. Mehr als 130 Schüsse hat die Defensive in den drei WM-Partien zugelassen. "Viel zu viel", monierte Moritz Müller. "Wir spielen nicht das Spiel, was wir gegen solche Nationen spielen wollen." Berlins Jonas Müller ergänzte: "Wir müssen jetzt einfach lernen, härter zu spielen und enger am Mann zu sein."

Fest steht allerdings auch: Im Vergleich zum Vorjahr fehlt es vor allem in der Abwehr an Qualität. Die Absage von Moritz Seider von den Detroit Red Wings, dem einzigen deutschen Verteidiger auf Weltklasse-Niveau, wiegt extrem schwer. "Natürlich fehlt er", sagte auch Jonas Müller. Seider hätte der wackeligen Hintermannschaft mehr Halt geben können. Ohne den NHL-Profi wurde den Top-Stars der Amerikaner und der Schweden das Tore-Schießen viel zu einfach gemacht. "Es ist ein Thema, was wir hatten. Es ist ein Thema, was wir uns anschauen", sagte Kreis über das Abwehrproblem.

Hoffnungsträger vor den verbleibenden Partien gegen Lettland, Kasachstan, Polen und zum Abschluss gegen Frankreich ist Nico Sturm. Der angeschlagene NHL-Profi der San Jose Sharks wird voraussichtlich gegen den WM-Dritten Lettland in den Kader zurückkehren. Bei den beiden 1:6-Pleiten konnte der 29-Jährige nicht mitwirken und wurde schmerzlich vermisst. "Nico hat gut trainiert am Dienstag", sagte Kreis. "Wir entscheiden am Spieltag, ober er dabei ist oder nicht." Die Präsenz des Stanley-Cup-Siegers von 2022 auf beiden Seiten des Eises soll der verunsicherten Mannschaft weiterhelfen. "Er tut uns schon gut", sagte Kapitän Müller.