WM in USA, Mexiko und Kanada: Waffen, Minderheitenrechte und Trump: Sorgen vor der WM 2026

Die Rate von Schusswaffen-Morden ist in dem Land im Vergleich mit anderen einkommensstarken Staaten um ein Vielfaches höher. Das Auswärtige Amt schreibt in seinen Reisehinweisen: "Die Zahl der Waffen- und Munitionskäufe nahmen in letzter Zeit beträchtlich zu." Trotzdem gelten die USA weiterhin als sicheres Reiseland.

Expertin sieht Gefahr für einige Fans

Der Weltverband FIFA ging auf konkrete Fragen zur Sicherheit an den Spielorten nicht im Detail ein, teilte aber mit: "Die Sicherheit von Fans und Spielern ist ein wesentlicher Bestandteil der gesamten Veranstaltung, und das wird auch 2026 nicht anders sein." Der Verband überwache stets die Sicherheitslage bei allen Gastgebern, und zwar bereits in der Bewerbungsphase bis hin zur Durchführung des Turniers.

Von Daniels sieht durchaus Gefahren für einige Fans. "Es ist nicht unbedingt so, dass Menschen, die in die USA reisen, selbst automatisch bedroht sind. Aber natürlich in einzelnen Staaten und vor allen Dingen, wenn es Menschen sind, People of Color, die in einen rassistischen Fokus geraten könnten", sagt sie.