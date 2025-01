Für Gidsel ist das Duell eines der wichtigsten Spiele bei dieser WM. "Fast alle in unserem Team spielen in der Bundesliga. Wir wollen nach Deutschland zurückkehren und sagen: Wir haben Deutschland geschlagen", kündigte der Berliner Bundesliga-Profi selbstbewusst an und schickte eine klare Ansage an das DHB-Team: "Hier in Herning sind wir schwer zu schlagen".

Um sich nicht so auseinandernehmen zu lassen wie bei den Olympischen Spielen, müssen Deutschlands Handballer an ihrer Chancenverwertung arbeiten. Sowohl vom Siebenmeterpunkt als auch aus dem Spiel verwerfen Lukas Zerbe, Julian Köster und Co. zu häufig. "Wir müssen lockerer werden. Im nächsten Spiel wird es noch schwieriger, Chancen zu bekommen. Aber die müssen dann sitzen", forderte Gislason. Und wenn nicht, dann ist das Viertelfinale immer noch zum Greifen nah.