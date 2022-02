WM-Qualifikation Basketballer wollen mit Euroleague-Trio an Tabellenspitze

"Wir freuen uns, dass Maodo da ist", sagte Andres, "aber auch Johannes unter dem Korb und Andreas als Werfer vom Flügel werden uns gegen Israel weiterhelfen." Noch unklar ist, in welchem Maße auch die Israelis mit Verstärkung nach Deutschland kommen.

Voll auf WM-Kurs

Nach der Auftaktniederlage gegen Estland im November befindet sich die deutsche Mannschaft nach den beiden Siegen in Polen und Isreal nun wieder voll auf Kurs in Richtung WM, die im kommenden Jahr in Indonesien, Japan und auf den Philippinen stattfindet. Zuvor steht im September noch die Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin auf dem Programm.

Dann dürften Lo, Thiemann und Obst mit großer Wahrscheinlichkeit zum Kader gehören. Für die anderen Spieler geht es auch in Heidelberg wieder darum, Werbung in eigener Sache zu machen. Denn läuft alles nach Plan, wird im Sommer eine Handvoll NBA-Profis um Aufbauspieler Dennis Schröder dabei sein. Herbert agiert also quasi mit drei unterschiedlichen Teams. Jenem, das ohne prominente Unterstützung in Israel gewann. Dem, das nun in Heidelberg für den nächsten Sieg sorgen soll und dem, das im September bei der Heim-EM um eine Medaille mitspielen will.