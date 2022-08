WM-Qualifikation Bereit für die EM: DBB-Team besiegt Europameister mit Doncic

Selbstvertrauen für die EM geholt

In das EM-Auftaktmatch am 1. September (20.30 Uhr/Magentasport) gegen Frankreich nimmt das Team um den derzeit vereinslosen Schröder jede Menge Selbstvertrauen mit. Frankreich hatte am Vorabend überraschend mit 90:96 nach zweimaliger Verlängerung in Bosnien verloren. Bei der EM (1. bis 18. September) bestreitet das deutsche Team die Vorrunde in Köln. Die komplette Endrunde ab dem Achtelfinale steigt in Berlin.