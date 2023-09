WM-Qualifikation Matchwinner Messi: "Jeder will Argentinien schlagen"

"Jeder will Argentinien schlagen - und jetzt, weil wir Weltmeister sind, umso mehr", sagte der 36-Jährige nach dem ersten Quali-Erfolg auf dem Weg zum kommenden Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Bei Instagram schrieb Messi zudem: "Ein sehr wertvoller Triumph, um diesen neuen Weg zu beginnen! Danke an alle für die erneute Unterstützung!!!"

Messi traf in der 77. Minute per Freistoß zum Endstand für die Gastgeber. Kurz vor Abpfiff wurde der Kapitän gegen Exequiel Palacios von Bundesligist Bayer Leverkusen ausgewechselt. "Es war ein sehr schwieriges Spiel, sehr körperlich. Ich war etwas müde und wurde ausgewechselt, aber ich fühlte mich gut", sagte Messi, der im Sommer von Paris Saint-Germain zu Inter Miami in die USA gewechselt war.