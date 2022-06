WM-Qualifikation Der WM-Traum lebt: Ukraine besiegt Schottland

Schwierige Bedingungen für Ukrainer

Die Voraussetzungen vor dem Spiel waren für die ukrainische Nationalmannschaft alles andere als gut. Bedingt durch den Krieg konnten einige der Spieler monatelang keine Partie absolvieren und gingen so ohne Spielpraxis in die wichtigen Spiele in der WM-Qualifikation. Zudem mussten sie sich in Slowenien vorbereiten und konnten sich angesichts der Geschehnisse in ihrer Heimat kaum auf den Sport fokussieren. "Es ist so schwer, im Moment an Fußball zu denken", meinte Jarmolenko vor dem Spiel.