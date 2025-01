WM-Sieg gegen Tschechien Handballer werfen sich warm für Dänemark-Kracher

Keeper Wolff früh ausgewechselt

"Die Ansprüche an diese Mannschaft sind momentan etwas zu hoch. Von einer Medaille sind wir derzeit weit entfernt", hatte Gislason vor der Partie gesagt. Die erneut schlechte deutsche Anfangsphase sollte den Isländer in seiner Analyse bestätigen. Zwei verworfenen Siebenmeter, Julian Köster völlig von der Rolle und insgesamt eine Offensive ohne Plan: in den ersten sieben Minuten erzielte die DHB-Auswahl nur einen Treffer.

Im Gegensatz zum Zittersieg gegen die Schweiz erwischte Torhüter Andi Wolff diesmal keinen guten Tag. Schon in der 13. Minute wechselte Gislason daher Späth ein, der mit mehreren Paraden prompt auf sich aufmerksam machte. "Ich bin froh, dass ich jetzt auch meine Akzente setzen konnte", sagte Späth.

Dank Spielmacher Juri Knorr kämpfte sich Deutschland in die Partie und ging nach rund 21 Minuten erstmals in Führung (9:8). Außer ihm und Renars Uscins fanden die DHB-Handballer aber zunächst zu selten Lösungen in der Offensive.