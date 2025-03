Wochen gegen Rassismus: Geschichten vom Ankommen in einer neuen Heimat

Zum Auftakt wurde am Montagnachmittag die Ausstellung „Wir sind Lörrach – Migration macht Stadt“ im Rathausfoyer eröffnet. Ganz neu ist sie nicht: Sie war im Herbst 2023 bereits im Dreiländermuseum zu sehen. „Wir wollten sie an einem Ort zeigen, der noch leichter zugänglich ist als das Museum“, legte Lars Frick, Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus, bei der Eröffnung dar. Frick vertrat den krankheitsbedingt verhinderten Oberbürgermeister Jörg Lutz.

In der Ausstellung werden Menschen mit Migrationserfahrung porträtiert, die einen Beitrag zur Gestaltung des Stadtlebens in Lörrach leisten. Fotografiert wurden sie von Lucia Hofmaier. Drei der Porträtierten schilderten stellvertretend ihre Erfahrungen. Das war zum einen der Ladeninhaber Bassam Al Chalha, der im Jahr 2016 als 24-Jähriger aus Syrien nach Deutschland gekommen ist. „Die Menschen, die einen hier kennen, gehen dann auch bei einem einkaufen. Dann fühlt man sich durch die Unterstützung wie zu Hause“, sagte er, verhehlte aber gleichzeitig nicht, dass das Warten auf eine Arbeitserlaubnis und auf einen Platz in einem Sprachkurs durchaus zermürbend waren. Heute sei Deutschland seine Heimat, berichtete er. „Ich habe hier in Deutschland fast alles erreicht, was ich wollte“, legte der Familienvater dar und sagte: „Danke, Deutschland.“