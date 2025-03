Wochen gegen Rassismus: Lörracher Sternmarsch für Menschenwürde

Pro Familia und die Diakonie präsentieren ihre Beratungs- und Unterstützungsangebote, während das Bündnis „5 vor 12“ mit einem Meinungskubus zum aktiven Austausch über Demokratie und gegen Rechtsextremismus einlädt. Die Unicef-Juniorgruppe gibt Einblicke in ihre Projekte für Kinderrechte weltweit. Zudem sorgen die Frauen der Schubert-Durand-Stiftung mit afghanischen Spezialitäten, Kuchen und Getränken für das leibliche Wohl und schaffen einen kulinarischen Begegnungsraum.

Café Kirche und „Spielend für Toleranz“

Als kulinarischen Start in den Tag bieten das Café Kirche und der Campus Stadtkirche zwischen 10 und 13 Uhr einen Internationalen Brunch in der Alten Feuerwache, Burghof 2, an. Ebenfalls am Samstag lädt die IGMG Moscheegemeinde zum Tag der Offenen Tür zwischen 14 und 18 Uhr in die Schwarzwaldstraße 63 ein. Am Samstagabend findet von 17 Uhr bis Mitternacht im Nellie Nashorn der bunte Spieleabend „Spielend für Toleranz“ – eine Initiative gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit – im ganzen Haus statt: „Die Initiative möchte hiermit zu einem respektvollen, höflichen und gleichberechtigten Umgang mit einander – nicht nur am Spieltisch – beitragen“, heißt es. Alle Bürger sind eingeladen, am Aktionstag teilzunehmen.

Alle Veranstaltungen der Internationalen Wochen gegen Rassismus sind online unter www.loerrach/wochen-gegen-rassismus.de zu finden.