Wohl Brandstiftung: Wagen geht in Flammen auf

In Badenweiler hat in der Nacht auf Donnerstag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts an der Ernst-Eisenlohr-Straße ein Fahrzeug gebrannt. Gegen 4.45 Uhr war dort ein Citroën Jumper in Flammen aufgegangen, der mit Altreifen beladen war, teilt die Polizei mit. Ein Anwohner alarmierte umgehend die Feuerwehr. Zwei in der Nähe geparkte Autos sowie ein Baum wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Das Polizeirevier Müllheim ermittelt zur Brandursache. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird davon ausgegangen, dass das Fahrzeug durch unbekannte Täter in Brand gesetzt wurde. Die Ermittler suchen Zeugen, die in Badenweiler verdächtige Beobachtungen gemacht haben.