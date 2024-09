Wohn- und Bildungsprojekt in Bürchau: Ein „Umstieg“ auf dem Land

Hoch oben in Bürchau am Haus Sonnhalde empfängt Thomas Zimmermann auf der Terrasse des ehemaligen Berggasthofs. Hier, erzählt der Gründer des Projekts „Umstieg“, findet seit April immer am letzten Sonntag im Monat das „Café Solli“ statt. Das alemannische „Solli“ im Sinne von „Hallo“ ist bezeichnend für die Veranstaltung: Offen für alle, geht es um „die Begegnung, darum dass Leute miteinander in Kontakt kommen und Zeit verbringen“. Das Café sei kein wirtschaftlicher Betrieb – gezahlt wird auf Spendenbasis. Es trete „ein bisschen in die Fußstapfen“ des ehemaligen Gasthofs – „die Leute vermissen es – und ein Stück weit bekommen sie es wieder“, erklärt der 34-Jährige. Zwischen 30 und 70 Besucher hat das Café jeden Monat. Ob es auch in der Wintersaison mit dem Café weitergeht, sei indes noch nicht entschieden. Auf jeden Fall öffne das Café aber noch einmal am Sonntag, 29. September, und ab April im kommenden Jahr.