Wohnraum: Lörrach bekommt ein Studentenwohnheim

Bauplatz und Parkplätze

Errichtet werden soll der Bau auf einer 4000 Quadratmeter großen Teilfläche des Parkplatzes an der Hangstraße. Das Land Baden-Württemberg stellt als Eigentümerin das Grundstück zur Verfügung. Die wegfallenden Parkplätze sollen auf anderen Flächen des Landes im DHBW-Umfeld ersetzt werden. Diese, so wurde im AUT betont, stünden in ausreichendem Maße zur Verfügung.

Die Initiatoren wollen das Gelände baulich optimal nutzen. Deshalb sei in diesem Fall die zuletzt für den Parkplatz in der Wintersbuckstraße diskutierte Wohnbebauung über der Parkfläche bei gleichzeitiger Beibehaltung der Stellplätze keine Option, hieß es. Fritz Böhler (Grüne) hatte den Gedanken in die Debatte eingebracht.