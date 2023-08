Wohnung in Steinen gesucht Härtefall nach Herzoperation von Baby

Dort sucht eine Kurdin aus der Türkei nach der schweren Erkrankung ihres jüngsten Kindes verzweifelt eine Wohnung für die Familie. Diese lebt derzeit zu fünft in einem Raum in der GU Steinen. Das jüngste Kind wurde als Frühgeburt vor einigen Wochen stundenlang am Herzen operiert, hat jetzt einen Infekt eingefangen und lag neuerlich fünf Tage im Krankenhaus. Kaum wieder daheim, musste die Mutter mit dem Baby zurück in die Klinik, weil es ihm wieder schlechter ging. Sie haben einen Arztbrief, in dem steht, dass der Kleine unbedingt in saubere Verhältnisse gebracht werden müsste.

Für fünf Personen liegt die maximale Warmmiete bei 1196 Euro für höchstens 105 Quadratmeter. Steinen wäre der Familie am liebsten, weil ein anderes Kind dort bereits einen Platz im Kindergarten hat. Ein Wohnort an der S-Bahn wäre aber auch eine Möglichkeit.