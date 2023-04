Wohnungsbau Baugenehmigungen sinken um mehr als 20 Prozent

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis Februar 2023 insgesamt 37.500 Wohnungen genehmigt, ein Rückgang von 25,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dabei sank die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 28,4 Prozent, für Zweifamilienhäuser sogar um mehr als die Hälfte (52,4 Prozent). Bei der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, den Mehrfamilienhäusern, verringerte sich die Zahl der genehmigten Wohnungen um 23,0 Prozent.

Die Baugenehmigungen sind mit Blick auf den Wohnungsmangel in vielen Städten ein wichtiger Indikator. Vertreter der Baubranche beklagen auch überlange Wartezeiten auf Baugenehmigungen. Die Bearbeitung eines Bauantrags dauere heute doppelt so lang wie der Bau an sich, kritisierte der Präsident der Bundesingenieurkammer, Heinrich Bökamp zu Wochenbeginn auf der internationalen Bau-Messe in München. "Das ist für uns ein Megathema", sagte Bauindustrie-Präsident Peter Hübner. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) stellte Abhilfe durch mehr Digitalisierung in Aussicht.

Bundesweit fehlen nach Branchenschätzungen annähernd 700.000 Wohnungen. Geywitz hat eingeräumt, dass die Ampel-Koalition das Ziel von jährlich 400.000 neuen Wohnungen verfehlen werde.