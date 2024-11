Wohnungsbau: Baugenossenschaft Familienheim hat Grund zum feiern

Der Rückblick

Der Vorstand berichtete trotz der schwierigen Rahmenbedingungen in der Wohnungswirtschaft von einem erfolgreichen Jahr 2023. Die Schwerpunkte lagen neben der Neubautätigkeit in der Hammerstraße unter anderem auch in die Modernisierung der Gebäude Hartmattenstraße 39 bis 43 in Lörrach.

Zudem sind wieder erhebliche Beträge in die Instandhaltung investiert worden. Insgesamt wurden im Berichtsjahr rund 623 000 Euro (Vorjahr: 492 000 Euro) für die Instandhaltung des Wohnungsbestandes der Genossenschaft aufgewendet: im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von über 26 Prozent, der zusätzlich in den Erhalt des Wohnungsbestandes geflossen ist, so eine Medienmitteilung der Baugenossenschaft.