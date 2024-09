Wohnungsbau: Neues Förderprogramm für günstige klimafreundliche Wohnungen

"Wir brauchen nicht nur mehr Wohnungen, sondern auch die richtigen Wohnungen", erklärte Bauministerin Klara Geywitz (SPD). Das neue Programm solle den Bau von nachhaltigem und gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum anreizen und dabei nicht zu viel Fläche verbrauchen. Gleichzeitig soll es die Baukonjunktur stabilisieren. Umstritten ist aber, wie zielgenau die Förderung ist - und ob damit tatsächlich auch niedrige Mieten erreicht werden.

Bauherren und Erstkäufer können ab Oktober einen vergünstigten Kredit in Höhe von 100.000 Euro pro Wohnung erhalten, wenn sie bestimmte Bedingungen einhalten. Der Zinssatz für ein Darlehen mit 35 Jahren Laufzeit und 10 Jahren Zinsbindung liegt zum Start bei rund 2,0 Prozent. Darlehen mit 10 Jahren Laufzeit und 10 Jahren Zinsbindung gibt es am 1. Oktober zu einem Zinssatz von rund 1,0 Prozent. Gefördert werden sollen allerdings nur kompakte Wohnungen mit einfachem Standard und keine Luxusausstattung. Das soll über eine Begrenzung der maximal zulässigen Baukosten gelingen. Außerdem gibt es Flächenvorgaben. Eine Vier-Zimmer-Wohnung beispielsweise wird nur gefördert, wenn sie nicht größer als 85 Quadratmeter ist. Der Bund darf allerdings nicht vorschreiben, wie viele Menschen in dieser Wohnung mindestens leben müssen. Auch die Mieten für geförderte Wohnungen dürfen nicht begrenzt werden.