Wohnungslosenhilfe: Wohnungsverlust kann jeden treffen

Stefan Heinz Foto: Regine Ounas-Kräusel

Auch die Nachfrage nach Hilfen für wohnungslose Menschen ist im vergangenen Jahr stark gestiegen. Nachdem die Übernachtungszahlen in der Notschlafstelle in der Coronazeit eingebrochen waren, steigen sie wieder stark an: 2023 verbrachten 103 Menschen dort 1812 Nächten. Das waren mehr als doppelt so viele Übernachtungen wie im Jahr 2022 (807). 755 Menschen nahmen die ambulante Fachberatung wahr (507 Menschen im Jahr 2022). Die Notschlafstelle sowie die Tagesstätten in Lörrach und Weil am Rhein bieten obdachlosen Menschen praktische Hilfen im Alltag, etwa Duschen, Waschmaschinen oder eine warme Mahlzeit. Die ambulante Beratung bietet ihnen direkt dort Hilfestellung an, etwa beim Beantragen von Sozialleistungen.

Ganzheitliche Hilfen

Die medizinische Ambulanz im Erich-Reisch-Haus hilft bei angeschlagener Gesundheit. Die AGJ Wohnungslosenhilfe unterstütze die obdachlosen Menschen ganzheitlich, betonte Stefan Heinz. Bei den stationären Wohnangeboten im Erich-Reisch-Haus verweist Heinz auf Erfolge. Bis zu 18 Monate können die Menschen dort Angebote vom Aufnahmehaus bis zum Betreuten Wohnen nutzen. Von 44 Personen, die im Jahr 2023 ihre Wohnmaßnahme abgeschlossen hätten, seien nur drei wieder auf die Straße zurückgekehrt, freute sich Heinz. Zwölf Menschen hätten eine eigene Wohnung bezogen.

Wohnprojekt gestartet

Besonders aber hebt er den vielversprechenden Start des Wohnprojektes „Schlichtergasse“ mit 23 Appartements für wohnungslose Menschen hervor. Im Oktober 2023 sind die ersten Menschen eingezogen. Nach dem Prinzip „Housing first“ sollen sie dort zur Ruhe kommen, ihren Haushalt wieder eigenständig führen und mit Hilfe einer Sozialarbeiterin die nächsten Schritte in ein normales Leben gehen. Tatsächlich fühlten sich die Menschen dort wohl und tankten Kraft, so Heinz.