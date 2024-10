Wohnungsmarkt in Schopfheim: Prekäre Situation

Kaum Mieterwechsel

Mieterwechsel gibt es in diesem Bestand kaum: Die Mieterfluktuation liegt bei nur knapp sieben Prozent – „ein Indiz für eine angespannte Wohnungsmarktsituation“ – und schlechte Aussichten natürlich für diejenigen, die sich auf der Warteliste finden. Ihre Zahl ist allein in den vergangenen beiden Jahren in Schopfheim um 40 Prozent gestiegen.

Megaprojekt in Lörrach

Ein echtes Megaprojekt stemmt die städtische Wohnbau derzeit mit der Neuen Mitte Nordstadt in Lörrach. Mit Investitionen von 97 Millionen Euro „das größte Projekt in der Unternehmensgeschichte“, machte Nostadt deutlich.

In Schopfheim selbst stehen derzeit keine größeren Neubauprojekte an – „aber auch hier wird kräftig investiert“, so der Geschäftsführer. Der Schwerpunkt liegt dabei aktuell auf den Liegenschaften in Lusweg und Blauenstraße: Diese werden saniert; zudem entstehen hier sechs zusätzliche Wohnungen in ehemaligen Speicherräumen – „eine klassische Innenentwicklung“, ordnete Nodstadt das Projekt ein – und bewertete es ausnehmend positiv: Nach Abschluss der Arbeiten in etwa zwei Jahren „ist das ein richtiges Vorzeigequartier“. Abgeschlossen ist die Aufwertung der Außenanlagen der Liegenschaften in Roggenbach-, Schwarzwald-, Wehrer- und Schlierbachstraße, die Stück für Stück angegangen wurden: Entsiegelung, die Anlage von Mietergärten, Errichtung von Carports. Was teils „wüst“ ausgesehen habe, „ist nun ein kleines Grünparadies“, schwärmte Nostadt, gerade mit Blick auf die Veränderungen im Quartier Wehrer-/ Schlierbachstraße.