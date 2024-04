Wohnungsnot: Stadt Lörrach will Wohnungen über Parkplätzen bauen

Das Pilotprojekt

In einer Analyse hat die Stadt in Frage kommende Flächen erfasst. Als erstes Projekt ist das Areal an der Wintersbuckstraße neben der Wintersbuckhalle vorgesehen. Durch die Gebietsstruktur und das Bauvorhaben „Neue Mitte Nordstadt“ der Wohnbau sei ein urbanes Umfeld vorhanden, in dem eine städtebauliche Nachverdichtung verträglich sei. Angedacht sei ein Gebäude in Holzbauweise. Auf dem Platz selbst und seinem Umfeld müssten keine Bäume gefällt werden, betont Nöltner.

Die Städtische Wohnbau fungiere als „Gewährträger für eine hohe bauliche und soziale Qualität“ in der Umsetzung der Planungen. Maßnahmen wie modulares Bauen mit der Nutzung vorgefertigter Elemente könnten zudem helfen, Bauzeiten zu verkürzen und die wirtschaftliche Tragfähigkeit besser zu erreichen.

Der Parkplatz soll den jetzigen Nutzern – insbesondere Schulen und Sportvereinen – weiter zur Verfügung stehen. Dem durch die Wohnungen entstehenden Parkdruck könne die Stadt durch einen möglichst niedrigen Stellplatzschlüssel und die Vergabe von Parkplätzen begegnen, die von der Wohnbau bislang nicht vermietet werden konnten, so Nöltner auf Nachfrage.