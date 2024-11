Das Unternehmen profitiert weiterhin von einer hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in den Ballungsgebieten. Die Miete stieg in den ersten neun Monaten im Schnitt auf 7,94 Euro pro Quadratmeter - das waren 3,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In Deutschland betrug die durchschnittliche Monatsmiete Ende September bei Vonovia 7,81 Euro pro Quadratmeter. Vonovia bewirtschaftet in Deutschland, Schweden und Österreich insgesamt knapp 542.000 eigene Wohnungen, davon 481.000 in Deutschland.