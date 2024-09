Wolf und Weide: FDP-Politiker bei Naturpflegeverein Brandenberg-Fahl

„Der rührige Naturpflegeverein leistet hier seit vielen Jahren enorm vieles zugunsten des Landschaftsbildes“, heißt es in der Mitteilung weiter. Doch die Zeiten würden zunehmend herausfordernder. Auch für die 35 Geißen des Vereins, die 18 Hektar Steillagen beweiden, müssten vor den sich mehrenden Wolfsangriffen geschützt werden. Doch die Maßnahmen seien immens aufwendig und würden im Zweifel nicht helfen.

„Den günstigen Erhaltungszustand der Wolfspopulation muss Deutschland an die EU melden“, so die Forderung der Vorsitzenden Lorentz. Erst wenn das EU-Gesetz geändert sei, könne der Wolf in das Jagdrecht aufgenommen und der Schutzstatus des Wolfs aufgehoben werden.