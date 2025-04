Wolfgang Dietz im Gespräch: Ex-OB plaudert über sein politisches und privates Leben

Von Zeller kundig gesteuert, geht es weiter mit Anekdoten aus Dietz’ Amtszeit als OB, die 2020 begann. Etwa diese: Ein Spürhund erledigte bei der Durchsuchung des SWEG-Willkommensbusses für den Bundespräsidenten Johannes Rau sein Geschäft im Bus, worauf der Begrüßungstross mit offenen Fenstern zum Euro-Airport brauste. Manche von Dietz’ Anekdoten sind aberwitzig komisch wie diese.

Verbunden mit seiner Heimatstadt

Im Rückblick wird aber auch deutlich: Der Umgang mit den täglichen Herausforderungen und seine Art, darauf spontan und mit unkonventionellen Ideen zu reagieren, sind typisch für Dietz’ Herangehensweise an die Politik. Sie ist ihm genau so zur zweiten Natur geworden wie die Verbundenheit mit seiner Heimatstadt. Mit ihr hat er sein berufliches Schicksal aus absolut glaubwürdiger innerer Überzeugung verknüpft, statt, wie zwischenzeitlich angedacht, eine Karriere im diplomatischen Dienst einzuschlagen. „Ich bin überzeugt, es gibt in Deutschland wenig schönere Flecken“, lautet seine Liebeserklärung an Weil am Rhein.

Ein Weiler, der viel herumgekommen ist: Wolfgang Dietz Foto: Beatrice Ehrlich

Ganz nebenbei erfährt man von den neuen Gepflogenheiten im Hause Dietz in Kandern: Statt früher um halb sechs Uhr morgens steht der früher als Workaholic berühmt und berüchtigte Ex-OB jetzt um halb acht auf. Sein erster Akt im Ruhestand sei gewesen, seine Uhr abzulegen, lässt er wissen. Nach der Zeit muss er jetzt seine Frau fragen.