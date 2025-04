Wollbacher Rotes Kreuz: Wollbacher Ortsverein braucht Helfer

Ein neuer Stundenrekord: „Am 31. Dezember 2024 hatten wir sieben Helferinnen, 13 Helfern und einem Arzt“, so Winkler. Schön sei, dass der Verein vier Sanitäter und zwei Betreuer ausgebildet habe und über den Kreisverband mit Nicole Wißmann eine weitere Ärztin den Ortsverein unterstützt. Die fast 6000 Dienststunden 2024 waren Rekord. „Jeder Einzelne hat neben Beruf, Studium, Ausbildung zusammengerechnet einen Jahresurlaub ehrenamtlich eingebracht“, konstatierte Winkler.

Ersthelfer leisten zahreiche Einsätze: Das DRK Wollbach organisierte drei Blutspendetermine in Rümmingen und Wollbach, war bei Rosenmontagsumzug in Rümmingen, beim Schallbacher Zeeche-Fest, bei einer Waldrallye für die Grundschule in Wittlingen, beim Fasnachtsumzug in Kandern, der Gugge-Explosion in Lörrach und bei der Buurefasnacht in Weil dabei. Von den Ersthelfer-Einsätzen gab es die meisten in Wollbach (30) und Rümmingen (31). Sieben Mal mussten Menschen 2024 mit Hilfe der Defis wiederbelebt werden. Neu ist seit August 2024, dass diese Helfer bei Notfällen in einem 1500 Meter Radius „angefunkt“ werden können. „Seit 2013 gibt es die Ersthelfer, die seitdem insgesamt 1209 Einsätze geleistet haben“, bilanzierte Winkler.