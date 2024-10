Würth in Schopfheim: Betriebsrat vermisst Empathie

Die Nachricht, dass der Schopfheimer Standort des Würth-Konzerns im März 2025 geschlossen werden soll, hat in der vergangenen Wochen für Bestürzung gesorgt. Etwa 350 Beschäftigte und ihre Familien sind betroffen. In den Reaktionen aus Lokalpolitik und Rathaus auf die Nachricht sei deren Perspektive allerdings viel zu kurz gekommen, kritisiert nun der Betriebsratsvorsitzende René Glatt in einer Stellungnahme. „Das Einzige was sie anscheinend bewegt, ist eine möglichst ertragreiche ,Nachfolgenutzung’ des Werkes in Gündenhausen. Welche finanziellen und sozialen Folgen das ganze Szenario für die rund 350 betroffenen Menschen und deren Familien hat, die ihren oft langjährigen Arbeitsplatz verlieren, scheint nachrangig zu sein“, schreibt Glatt. Das sei angesichts der verheerenden Situation überaus enttäuschend.