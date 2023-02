Wunsch nach Fassaden-Anstrich SPD-Fraktion besucht Schillerschule

Dieses Jahr soll nun auch endlich ein Neubau in einem ersten Bauteil mit den schon lange gewünschten und notwendigen naturwissenschaftlichen Räumen in Angriff genommen werden. Die Ausschreibung eines Architekturwettbewerbs dieses in zwei Etappen zu verwirklichenden Bauprojekts soll in den nächsten Wochen rausgehen, berichtete Brugger.